La Resistenza raccontata dai fumetti il nuovo libro presentato alla Sant' Anna

Il nuovo libro presentato alla Sant’Anna esplora come il fumetto italiano abbia rappresentato la Resistenza. L’opera analizza diverse opere del settore e il modo in cui sono state interpretate nel tempo. La presentazione si è svolta il 30 marzo 2026 a Pisa, coinvolgendo studiosi e autori nel dibattito sulla narrazione grafica di eventi storici legati a quel periodo.

Pisa, 30 marzo 2026 - In che modo il fumetto italiano ha raccontato la Resistenza? E quali sono stati i cambiamenti di stile e di narrazione nel corso degli anni? Martedì 31 marzo alle 16, nell’Aula Magna Storica (Piazza Martiri delle Libertà 33, Pisa), la Scuola Superiore Sant’Anna presenta il volume Sciuscià e i suoi fratelli. Partigiani e Resistenza nel Fumetto, curato da Pier Luigi Gaspa ed edito da Rider Comics: un percorso di immagini, parole, colori ed emozioni per riflettere sul linguaggio della narrazione disegnata come strumento di memoria, capace di intrecciare storia, biografie e immaginario collettivo. L’iniziativa è organizzata dal progetto Stals (Sant’Anna Legal studies), in collaborazione con il Centro Maria Eletta Martini di Lucca e la Commissione Biblioteca della Scuola Superiore Sant’Anna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Resistenza raccontata dai fumetti, il nuovo libro presentato alla Sant'Anna Articoli correlati La poetessa pastora raccontata a fumettiLei con il fazzoletto in capo e indosso quelle gonne ampie e lunghe che si usavano un tempo, tutto intorno la natura indiscussa protagonista, quella... La vita di Vasco Rossi raccontata in una raccolta a fumetti da non perdereSergio Bonelli decide di continuare la sua collaborazione con il grandissimo Vasco Rossi, realiazzando una biografia a fumetto del grande musicista,... Carl Barks Legacy through Goin' Quackers