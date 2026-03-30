La Resistenza raccontata dai fumetti il nuovo libro presentato alla Sant' Anna

Da lanazione.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo libro presentato alla Sant’Anna esplora come il fumetto italiano abbia rappresentato la Resistenza. L’opera analizza diverse opere del settore e il modo in cui sono state interpretate nel tempo. La presentazione si è svolta il 30 marzo 2026 a Pisa, coinvolgendo studiosi e autori nel dibattito sulla narrazione grafica di eventi storici legati a quel periodo.

Pisa, 30 marzo 2026 - In che modo il fumetto italiano ha raccontato la Resistenza? E quali sono stati i cambiamenti di stile e di narrazione nel corso degli anni? Martedì 31 marzo alle 16, nell’Aula Magna Storica (Piazza Martiri delle Libertà 33, Pisa), la Scuola Superiore Sant’Anna presenta il volume Sciuscià e i suoi fratelli. Partigiani e Resistenza nel Fumetto, curato da Pier Luigi Gaspa ed edito da Rider Comics: un percorso di immagini, parole, colori ed emozioni per riflettere sul linguaggio della narrazione disegnata come strumento di memoria, capace di intrecciare storia, biografie e immaginario collettivo. L’iniziativa è organizzata dal progetto Stals (Sant’Anna Legal studies), in collaborazione con il Centro Maria Eletta Martini di Lucca e la Commissione Biblioteca della Scuola Superiore Sant’Anna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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