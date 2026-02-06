Melania Trump torna sotto i riflettori con un film che ne ripercorre la vita. Le scene mostrano ville di lusso, SUV e vestiti su misura, con un tocco di oro e cristalli. Più che un ritratto approfondito, sembra un collage di immagini di una First Lady sempre al centro dell’attenzione, senza grandi sorprese o dettagli inediti. Insomma, il film si limita a mostrare il lato più superficiale di Melania, senza entrare nei meandri della sua storia o delle sue scelte.

Non bastasse il budget stellare investito per il film (il patron di Amazon Jeff Bezos ha messo sul piatto 40 milioni di dollari e altri 35 sono stati stanziati per la promozione), la signora Trump, che del documentario è anche produttrice esecutiva, non spreca occasione per ribadire lo status da ultra privilegiata: in 104 interminabili minuti di girato, si susseguono scene su jet privati, aperture di massicci portoni ricamati d’oro che neanche l’Aga Khan, ostentazione di buste da shopping firmate (una è chiaramente di Prada: chissà se Miuccia apprezzerà che il suo brand compaia in questo capolavoro della cinematografia), primi piani di quadri d’autore, cristalli preziosi e menu a base di uova dorate e caviale, nonché riprese di una folta schiera di servitù composta e compiacente alla Downton Abbey. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Melania Trump: tutto quello che c’è da sapere, scena per scena, del film sulla First Lady americana senza perdere due inutili ore

