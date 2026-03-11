Domenica si svolgono le elezioni provinciali con un voto previsto dalle 8 alle 20 in un unico seggio. La sfida tra i candidati Pomes e Marchinna si presenta molto incerta a causa di veti, tensioni tra le parti e alcuni franchi tiratori. La competizione si svolge in un clima di incertezza e con diversi ostacoli interni ai partiti coinvolti.

Mancano ormai pochissimi giorni all’appuntamento con le elezioni del presidente della Provincia e del consiglio provinciale, che si terranno domenica, dalle 8 alle 20, nell’unico seggio elettorale previsto, presso la sede dell’ente in via De Leo. In corsa per il centrosinistra, con una lista a sostegno, c’è il sindaco di Ostuni Angelo Pomes mentre per il centrodestra, con due liste a sostegno, c’è il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna. Il voto ponderato A votare, come ormai accade da diversi anni, nelle elezioni provinciali non sono i cittadini ma gli amministratori locali: sindaci e consiglieri comunali del territorio provinciale. In particolare, il corpo elettorale è composto da 339 aventi diritto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Domenica si vota per le elezioni provinciali: la sfida tra Pomes e Marchinna resa incerta da veti, veleni e franchi tiratori

Articoli correlati

Leggi anche: Elezioni provinciali, pressing del cenotrodestra a buon fine, Marchionna dice sì e sfida Pomes (Pd)

Lecco, alle elezioni provinciali sarà una sfida a due: Alessandra Hofmann e Fabio Vergani. Si vota il 24 gennaioLecco – Sfida a due per la fascia azzurra di presidente della Provincia di Lecco.

ELEZIONI PROVINCIALI, IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO

Tutto quello che riguarda Domenica si vota per le elezioni...

Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Come votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: guida completa; Referendum giustizia, quando e per cosa si vota?; Referendum giustizia 2026: guida pratica al voto per il 22 e 23 marzo.

Referendum giustizia 2026: quando e come si vota, la guidaReferendum sulla riforma della magistratura il 22 e 23 marzo 2026: come votare, chi può votare e cosa cambia nei 7 articoli della Costituzione. blogsicilia.it

Elezioni suppletive, si vota a Rovigo e Selvazzano DentroNelle date del referendum, cittadini chiamati alle urne anche per l'elezione di due deputati al posto del neopresidente del Veneto Alberto Stefani ed il neo assessore regionale Massimo Bitonci ... rainews.it

Domenica ho preso il mio primo kallax (finora avevo fatto buon uso delle librerie già presenti a casa) e ne ho fatto la sede per la sezione della collezione dedicata a musica, letteratura e "editoria". Devo dire che è una sezione che mi dà molta soddisfazione ( facebook

I tifosi della #Lazio torneranno all'Olimpico domenica sera in occasione della partita con il #Milan. Non si tratterà di una "pace" con il presidente Lotito ma solo di un'ultima presenza prima di riprendere e proseguire la protesta fino al termine della stagione. x.com