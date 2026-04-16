Elezioni comunali 2026 | a Cimone si sfidano Cont e Zanotelli a Luserna un solo candidato

Recentemente si sono conclusi i termini per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni comunali del 2026. A Cimone, due candidati si sfidano per la carica di sindaco, mentre a Luserna è presente un solo candidato. Le consultazioni si avvicinano e le procedure di candidatura sono state ufficialmente concluse.

Si sono chiusi nei giorni scorsi i termini per la presentazione delle liste elettorali in vista delle prossime elezioni comunali a Cimone e Luserna.Dopo l’ultima tornata di voto andata a vuoto perché non è stato raggiunto il quorum minimo di votanti, i cittadini di entrambi i paesi saranno.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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