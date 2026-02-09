Elezioni comunali 2026 a Trecate spunta un nuovo candidato?
A Trecate si fa strada un possibile nuovo candidato sindaco per le elezioni del 2026. Il movimento
Un nuovo candidato sindaco a Trecate in occasione delle elezioni comunali 2026? Sembrerebbe. "Patto per il Nord Novara e Provincia" ha mandato in questi giorni un comunicato stampa dove viene espressa questa volontà e si parla appunto di "valutazione politica e organizzativa in vista delle.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Elezioni comunali 2026, a Trecate si rompe la coalizione di centrodestra
Le elezioni comunali 2026 a Trecate si preannunciano segnate da tensioni all’interno della coalizione di centrodestra, che sembra attraversare una fase di crisi.
Elezioni comunali: per il centrosinistra spunta l'ipotesi Ambrosoli
Per le prossime elezioni comunali di Milano, il centrosinistra valuta diverse opzioni per la candidatura a sindaco.
Le tre elezioni che segneranno il 2026 | Visto da Vicino (di Maria Serena Natale)
