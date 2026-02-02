Luigi Barone, responsabile regionale degli Enti Locali della Lega, è il nuovo commissario provinciale del partito ad Avellino. La scelta è stata ufficializzata nelle ultime ore, sostituendo il precedente incarico. Barone, che arriva dal Sannio, prenderà in mano la gestione del partito nella provincia e dovrà cercare di rafforzare la presenza della Lega sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Luigi Barone, responsabile regionale degli Enti Locali della Lega, è il nuovo commissario provinciale del partito di Matteo Salvini ad Avellino. L’obiettivo é rilanciare l’azione del movimento sul territorio, con lo sguardo rivolto alle elezioni amministrative di quest’anno per dare un contributo decisivo alla vittoria del centrodestra. Un ringraziamento al senatore Gianluca Cantalamessa per l’impegno profuso in questi mesi da commissario in provincia di Avellino. Così una nota della segreteria regionale della Lega in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lega, il nuovo commissario provinciale di Avellino arriva dal Sannio

Approfondimenti su Lega Avellino

La Lega di Salerno annuncia l’arrivo di Luigi Barone come nuovo commissario provinciale, proveniente dalla provincia di Benevento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lega Avellino

Argomenti discussi: GianMario Pilatu è stato nominato commissario provinciale della Lega per l’Ogliastra; Elezioni: Salvini lancia la Lega. Video alla maxi-cena di Agnelli. Progressisti, slitta il debutto; Reggio e le sue istanze agli stati generali della Lega, Neri: I territori sono la nostra forza; Italia, le idee del nuovo Commissario tecnico Roberto Amadio: Seguirò l'inserimento dei giovani fra i pro' - Schierare la Nazionale negli appuntamenti di Coppa Italia è una possibilità.

Lega Cisterna, Roberto Belvisi nominato nuovo commissarioIl partito di Matteo Salvini rafforza la squadra sul territorio in vista dei congressi provinciali, con l’impegno su sicurezza, valori e proposte politiche. latinaoggi.eu

Elezioni: Salvini lancia la Lega. Video alla maxi-cena di Agnelli. Progressisti, slitta il debuttoUna benedizione alla candidatura del sindaco? No, ma la partita è aperta. Trattative con Comanducci e Gamurrini e sull’altra sponda con Donati. lanazione.it

Oggi vertice sul nuovo pacchetto, la Lega vuole la cauzione per i cortei. Tra le misure anche lo scudo agli agenti. Piantedosi riferirà domani alle Camere Leggi l'articolo #Sicurezza - facebook.com facebook

Vannacci verso l’addio alla Lega: già pronto il simbolo del nuovo partito “Futuro Nazionale" x.com