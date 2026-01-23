Niente taxi per persone con disabilità motoria il Comune di Napoli diffidato

Il Comune di Napoli è stato diffidato per la mancanza di servizi di trasporto dedicati alle persone con disabilità motoria. Un residente, costretto in carrozzina da una malattia neurodegenerativa, aveva richiesto un taxi attrezzato, ma gli è stato risposto di rivolgersi ai privati. La questione evidenzia le difficoltà di accesso ai servizi pubblici di trasporto per le persone con disabilità nella città.

