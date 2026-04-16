Elettrosmog i cittadini si mobilitano | manca l’osservatorio previsto dal nuovo regolamento

In diverse zone del paese, i cittadini si sono organizzati per chiedere chiarimenti sull’elettrosmog, poiché l’osservatorio sull’inquinamento elettromagnetico, previsto dal nuovo regolamento sulle antenne, non è ancora stato istituito. Questa mancanza rende difficile monitorare e valutare i livelli di esposizione nelle aree interessate. La questione è al centro di discussioni tra residenti e autorità locali, che attendono ancora l’attivazione di questa struttura.