Riforma della magistratura cittadini e associazioni si mobilitano | incontro pubblico per il No

Lunedì 16 marzo alle 20.30, nella biblioteca di Villanova di Bagnacavallo, si terrà un incontro pubblico organizzato da cittadini e associazioni per discutere le motivazioni del No al referendum sulla riforma della magistratura previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento vuole offrire uno spazio di confronto aperto e informato sui temi della modifica istituzionale. Partecipano rappresentanti di diverse realtà locali.

Il confronto con gli avvocati Guido Fabbri e Gianluca Dradi: "La riforma incide sull'equilibrio dei poteri e sulle garanzie democratiche" Lunedì 16 marzo alle 20.30 presso la biblioteca di Villanova di Bagnacavallo si terrà un’iniziativa pubblica per illustrare le ragioni del No al referendum del 22 e 23 marzo. “L’incontro è promosso da decine di cittadine e cittadini insieme ad associazioni del territorio che hanno deciso di mobilitarsi per difendere la Costituzione, lo Stato di diritto e l’equilibrio tra i poteri dello Stato”, scrivono gli organizzatori. Durante la serata interverranno gli avvocati Guido Fabbri e Gianluca Dradi che illustreranno i contenuti della riforma e le ragioni del voto contrario. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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ANSA.it. . Corteo a Roma contro la guerra in Iran e la riforma della giustizia. Promosso da Potere al popolo, Usb e studenti. No anche al riarmo europeo #ANSA facebook

Manca una settimana al #Referendum sulla riforma della magistratura . Se vogliamo che i giudici restino terzi e imparziali e non siano sottoposti al potere politico votiamo NO a questa riforma della Costituzione. x.com