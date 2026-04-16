Il 16 aprile segna il diciottesimo compleanno della Principessa Eleonora, una delle figure della famiglia reale. Per l’occasione sono state diffuse alcune fotografie ufficiali in cui indossa un abito bicolor, visibile anche su diverse piattaforme online. La famiglia reale ha organizzato celebrazioni pubbliche e private per questa ricorrenza, che ha suscitato l’interesse di molti appassionati di monarchie e di chi segue gli eventi ufficiali.

Il Belgio è in festa. Il 16 aprile la Principessa Eleonora compie 18 anni: un traguardo che la famiglia reale ha celebrato con una serie di fotografie che stanno già facendo il giro del mondo. Sebbene sia sempre stata la più riservata dei quattro fratelli, questi ritratti ufficiali della figlia più piccola di Philippe e Mathilde l’hanno posta sotto i riflettori dei media, presentandoci l’immagine di una giovane donna sicura di sé, elegante e con uno stile personale già ben definito. La Principessa Eleonora del Belgio compie 18 anni. L’immagine più suggestiva della Principessa Eleonora del Belgio è senza dubbio quella della sua festa di debutto in società.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eleonora del Belgio compie 18 anni, lo splendido debutto in abito bicolor

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