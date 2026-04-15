La principessa Eleonora del Belgio compie 18 anni E celebra con una foto in cui abbraccia il padre re Filippo come nel 2016 Su Amicait

La principessa Eleonora del Belgio ha compiuto 18 anni e ha condiviso sui social una foto in cui abbraccia il padre, il re Filippo, scattata nel 2016. Re Filippo e la figlia Eleonora festeggiano il compleanno a un giorno di distanza: lui il 15 aprile e lei il 16. Questa coincidenza di date avviene ogni anno, unendo simbolicamente le due ricorrenze familiari.

Re Filippo del Belgio e sua figlia Eleonora compiono gli anni a un giorno di distanza. Il sovrano, infatti, è nato il 15 aprile mentre la sua erede il 16 dello stesso mese. Ma se quest’anno il monarca spegnerà 66 candeline, decisamente più importante sarà il compleanno della principessa. Nata nel 2008, la giovane royal si ritroverà a festeggiare i 18 anni e a raggiungere la cosiddetta «maggiore età». Eleonora del Belgio: il compleanno più importante. Per festeggiare l’importante ricorrenza, la casa reale belga ha diffuso una nuova foto. Uno scatto che celebra tutti e due in un colpo solo: Eleonora e Filippo. Padre e figlia. Insieme. Eleonora con i genitori, re Filippo e la regina Mathilde, lo scorso febbraio a Milano (foto Getty Images) Nell’immagine, pubblicata sui vari social, la principessa Eleonora abbraccia il padre Filippo.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La principessa Eleonora del Belgio compie 18 anni. E celebra con una foto in cui abbraccia il padre, re Filippo, come nel 2016. Su Amica.it Leggi anche: Il 21 gennaio la principessa Ingrid Alexandra di Norvegia compie 22 anni. La nuova foto, le mille preoccupazioni. Leggi su Amica.it Leggi anche: Filippo celebra i 18 anni di cucina identitaria