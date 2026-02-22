Kate Middleton torna ai Bafta l’abito riciclato bicolor è la mossa vincente contro lo scandalo

Kate Middleton torna ai Bafta dopo aver scelto un abito riciclato, una mossa che ha attirato l’attenzione. La Principessa del Galles ha indossato un vestito bicolor del 2019 di Gucci, dimostrando attenzione alla sostenibilità. Sul tappeto rosso, ha camminato con il Principe William, attirando gli sguardi di fotografi e pubblico. La scelta ha suscitato commenti sulla moda consapevole e il rispetto per l’ambiente. L’evento si è concluso con un sorriso e un abbraccio tra i due.

Da tempo era atteso il ritorno di Kate Middleton ai Bafta, gli “Oscar inglesi”: sul tappeto rosso, al fianco del Principe William, c’era anche lei, la Principessa del Galles, in un abito bicolor del 2019 di Gucci. Scelta perfetta per la Principessa, che mai come in questo momento è sotto la lente di ingrandimento: ogni giudizio negativo minerebbe ancor di più le fondamenta della Monarchia. Kate Middleton, il look per il ritorno ai Bafta. Puro glamour per Kate Middleton e il Principe William sul red carpet dei Bafta Awards 2026: la Principessa mancava dal 2023 a questo appuntamento importante. Due le scelte azzeccate, ma Kate difficilmente farebbe un passo falso a un evento simile (in particolare ora che la Famiglia Reale è al centro di una crisi senza precedenti dopo l’arresto di Andrea ): l’abito riciclato e il meraviglioso beauty look, con una cascata di onde lucidissime. 🔗 Leggi su Dilei.it

