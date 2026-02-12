Eleonora Danco in scena con Sabbia | un viaggio tra desiderio identità e ipocrisie sociali

Venerdì sera al Teatro Rasi di Ravenna, Eleonora Danco ha portato in scena “Sabbia”. Lo spettacolo, tra momenti solitari e parti corali, ha toccato temi come desiderio, identità e ipocrisie sociali. La pièce ha attirato un pubblico curioso di vedere come l’artista sfida le convenzioni teatrali con una performance intensa e diretta.

Venerdì 13 febbraio al Teatro Rasi, la Stagione dei teatri 2025-2026 di Ravenna Teatro ospita Sabbia, una performance solitaria e corale insieme, che attraversa i margini sfidando ogni convenzione. Protagonista, Eleonora Danco, attrice, danzatrice, autrice. Il desiderio, inteso non come impulso sessuale ma come forza primigenia, è il nucleo pulsante dello spettacolo. Paure, ansie, resistenze interiori e istinti repressi confluiscono in un linguaggio fisico e destabilizzante, dal quale emergono figure tormentate, in lotta con la propria identità erotica. Il testo della Danco prende spunto dall'omosessualità per esplorare risvolti che appartengono a tutta l'umanità, concentrandosi su chi reprime o non riesce ad accettare la propria natura sotto ogni suo aspetto.

