Al Rouge et Noir proiezione speciale di n-Ego | la regista Eleonora Danco in sala

Eleonora Danco ha portato in sala il suo secondo film, “n-Ego”, durante una proiezione speciale al cinema Rouge et Noir, perché il film è stato selezionato al prossimo Film Festival di Torino 2024. La regista ha deciso di incontrare il pubblico e condividere il suo lavoro, arricchito da apparizioni di attori noti come Elio Germano, Filippo Timi e Antonio Banno’.

Al cinema Rouge et Noir proiezione speciale di "n-Ego" secondo film di Eleonora Danco, presentato in concorso al Film Festival di Torino 2024, con i camei di Elio Germano, Filippo Timi e Antonio Banno'. La regista martedì 24 febbraio alle 19:30 sarà presente in sala e incontrerà il pubblico. Il film dal linguaggio tragicomico e visionario porta sul grande schermo la vita di persone scelte dalla strada che diventano attori, performer della loro vita, storie diverse tra di loro, portate sullo schermo con coraggio, momenti drammatici e commoventi. Un linguaggio personale, un montaggio che passa dall'alto al basso delle emozioni, ambientato tra Roma e la costa laziale tra Sperlonga e Terracina.