Elena Rybakina sceglie Jannik Sinner per il suo team di Formula 1 | lo mette a fare i pit stop
Elena Rybakina ha annunciato di aver scelto Jannik Sinner per il suo team di Formula 1, assegnandogli il ruolo di tecnico addetto ai pit stop. La tennista ha dichiarato di conoscere la passione di Sinner per le auto da corsa e ha deciso di coinvolgerlo in questa esperienza. La sua scelta si basa sulla familiarità di Sinner con i motori e le competizioni automobilistiche. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di sport e automobilismo.
Elena Rybakina non ha dubbi su chi sceglierebbe per un suo ipotetico team di Formula 1: Sinner per i pit stop, conosce bene la passione di Jannik per i bolidi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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