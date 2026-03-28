Sinner mette nel mirino il sorpasso su Alcaraz | cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondo

Jannik Sinner si prepara a puntare al sorpasso di Alcaraz nel ranking mondiale del tennis. Dopo aver raggiunto la finale al Miami Open, ha ottenuto una notevole quantità di punti che potrebbe consentirgli di risalire la classifica. La vittoria in questa competizione ha rafforzato le sue possibilità di tornare a essere il numero uno, rendendo la corsa al titolo più aperta.

Vincere aiuta a vincere. Specialmente nel tennis, dove ogni partita pesa anche sul ranking mondiale. Lo sa bene Jannik Sinner, che la scorsa notte ha conquistato la finale al Miami Open garantendosi un bottino di punti pesante e, soprattutto, la possibilità concreta di riaprire la corsa al vertice. Davanti resta Carlos Alcaraz, leader della classifica Atp, con 13.590 punti ma con un margine sempre più sottile sull’altoatesino. I punti in classifica e i prossimi tornei. A prescindere da chi alzerà la coppa del torneo in Florida, Sinner sfonderà quota 12 mila punti: 12.050 in caso di sconfitta in finale, fino a 12.400 con la vittoria e il “Sunshine Double”. 🔗 Leggi su Open.online

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