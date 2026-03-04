Aeroporto di Bari | in estate nuovi voli verso Bucarest Bristol e Trapani

Quest'estate, l'aeroporto di Bari introduce tre nuove rotte operate da Ryanair, collegando la città con Bucarest, Bristol e Trapani. La compagnia aerea amplia così la sua offerta, rafforzando la presenza nel capoluogo pugliese e offrendo più possibilità di viaggio ai passeggeri. Le nuove rotte sono state annunciate in vista della stagione estiva.

I collegamenti saranno assicurati dalla compagni Ryanair che rinnova la sua presenza nello scalo del capoluogo pugliese con un totale di 59 rotte Tre nuove rotte coperte da Bari. La compagnia Ryanair consolida la sua presenza nell'aeroporto del capoluogo pugliese con un programma ampliato in vista della prossima estate. Sono 59 le rotte totali previste per collegare Bari a città italiane ed estere. Le tre novità riguardano i voli, dallo scalo barese, per Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala. Il piano operativo Ryanair dell’estate 2026 è sostenuto dai 5 aeromobili basati in Puglia (3 a Bari, 2 a Brindisi), che rappresentano un investimento complessivo di 500 milioni di dollari, supportando oltre 5. 🔗 Leggi su Baritoday.it

