Effetto referendum | la toga rossa Apostolico promossa dal Csm e premiata con 30mila euro

Il referendum sulla giustizia ha portato a un rafforzamento di alcune pratiche all’interno della magistratura, come dimostra la decisione presa dal Consiglio superiore della magistratura il 15 aprile nei confronti di una giudice in servizio. La stessa giudice è stata premiata con una somma di 30.000 euro, in un contesto che ha suscitato discussioni sulla relazione tra l’orientamento referendario e le scelte del Csm.

Come prima più di prima: il referendum sulla Giustizia ha ottenuto l’effetto di consolidare certe condotte della magistratura, come conferma quanto deliberato, 15 mercoledì 15 aprile, dal Csm nei confronti della giudice Iolanda Apostolico. Il plenum del CSM, dopo un lungo dibattito, ha approvato con 20 voti a favore, 6 contrari e 5 astenuti, la pratica di quarta commissione che ha riconosciuto all’ex giudice di Catania la settima valutazione di professionalità- Leggi anche All'ex giudice Apostolico l'Oscar alla carriera del Csm: promossa (con aumento di pensione) dopo aver appeso la toga al chiodo. Apostolico lascia la magistratura, toghe rosse a lutto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Effetto referendum: la toga rossa Apostolico promossa dal Csm e premiata con 30mila euro Notizie correlate All’ex giudice Apostolico l’Oscar alla carriera del Csm: promossa (con aumento di pensione) dopo aver appeso la toga al chiodoPiove sempre sul bagnato? Sembrerebbe proprio di sì, almeno in questo caso, e quanto meno a Catania, dove l’ex giudice del caso migranti, nonostante... La toga rossa «salvata» dal Csm al figlio di 5 anni: «Tua madre è una straniera morta di fame»Mario Fresa, consigliere di Cassazione, teorizzava la questione morale, ma è stato indagato per percosse su due donne.