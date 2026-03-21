Un consigliere della Cassazione è stato indagato per aver inflitto percosse a due donne. La vicenda riguarda anche un episodio in cui un bambino di cinque anni ha ricevuto una frase choc da sua madre, definendola una straniera morta di fame. La toga rossa di cui si parla è stata

Mario Fresa, consigliere di Cassazione, teorizzava la questione morale, ma è stato indagato per percosse su due donne. I colleghi l’hanno lasciato al suo posto. Ecco gli audio choc. «Tua madre è la classica straniera morta di fame che viene in Italia, si sposa un ricco e famoso e dopodiché gli rovina la vita e si vuole fottere pure il patrimonio. Questo è mamma tua. Però con me purtroppo ha sbagliato». È l’1 novembre 2023 e questa è l’educazione poco siberiana e molto latina impartita al figlio di 5 anni da Mario Fresa, un magistrato considerato per anni uno dei campioni del progressismo in toga. Un uomo che appena tre mesi fa è uscito indenne, davanti al Csm, da una richiesta di trasferimento d’ufficio «per incompatibilità ambientale eo funzionale». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La toga rossa «salvata» dal Csm al figlio di 5 anni: «Tua madre è una straniera morta di fame»

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