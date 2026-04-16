Educazione e giovani Daniele Novara | Le difficoltà fanno parte della crescita tuteliamo i percorsi senza medicalizzare
Un pedagogista ha recentemente commentato sulla sua pagina Facebook il modo in cui si affrontano le sfide dei giovani nel percorso di crescita. In particolare, ha sottolineato che le difficoltà sono parte integrante dello sviluppo e ha invitato a tutelare i percorsi di crescita senza ricorrere a interventi medicalizzati. La riflessione si concentra sulla necessità di riconoscere e rispettare le fatiche dei giovani come parte naturale di un processo di maturazione.
Crescere è un percorso fatto di ostacoli e continue scoperte. In un recente post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il pedagogista Daniele Novara lancia una riflessione sul modo in cui guardiamo alle fatiche dei più giovani. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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