Primavera il Milan perde 0-1 con la Lazio Renna | Anche queste partite fanno parte della crescita | PM

Al termine della partita tra Milan e Lazio, finita 0-1, l’allenatore rossonero Giovanni Renna ha commentato il risultato. Renna ha detto che anche queste partite fanno parte del percorso di crescita della squadra, anche se il risultato non è positivo. I ragazzi del Milan hanno provato a reagire, ma alla fine la Lazio ha portato a casa la vittoria.

Primavera, il Milan perde 0-1 con la Lazio. Renna: "Anche queste partite fanno parte della crescita" PM Al termine di Milan-Lazio 0-1, 24^ giornata del campionato Primavera 1, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha commentato il match Seconda sconfitta consecutiva per il Milan Primavera. Contro la Lazio finisce 0-1 grazie al gol di Serra. Nonostante la partita persa, tante buone cose per i rossoneri, come sottolineato dall'allenatore Giovanni Renna che nel post partita ha rilasciato alcune parole.

