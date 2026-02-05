20 anni di eTwinning | la guida gratuita e completa dell’UE per portare l’educazione civica in classe con progetti pratici

La Commissione europea celebra due decenni di eTwinning con una guida gratuita rivolta agli insegnanti. Il documento offre suggerimenti pratici su come integrare l’educazione civica in classe, con progetti concreti e facili da mettere in atto. La finalità è aiutare gli insegnanti a coinvolgere gli studenti in attività che promuovano la cittadinanza attiva e la collaborazione tra scuole europee.

La Commissione europea festeggia i 20 anni di eTwinning pubblicando una guida operativa sull'educazione alla cittadinanza. Il volume contiene 24 progetti replicabili, dall'infanzia alle superiori, con attività pratiche come petizioni ambientali e simulazioni democratiche, offrendo strumenti concreti per formare cittadini consapevoli.

