I giovani incontrano la Costituzione | presentata a Torino la nuova indagine sull’educazione civica nelle scuole

A Torino, è stata presentata l’indagine “I giovani incontrano la Costituzione”, che rivela come molti studenti non conoscono bene i principi fondamentali. La causa principale è la scarsa attenzione dell’istruzione civica nelle scuole. La ricerca mostra che solo il 40% dei ragazzi ha una comprensione sufficiente dei diritti e dei doveri sanciti dalla Carta costituzionale. Il rapporto sottolinea anche la mancanza di attività pratiche che coinvolgano gli studenti. La diffusione di queste informazioni potrebbe migliorare l’approccio all’educazione civica nelle scuole italiane.
A Torino è presentata l'indagine sui giovani e la Costituzione. La ricerca ribadisce l'importanza fondamentale della scuola nel trasmettere i valori democratici alle nuove generazioni, fornendo strumenti pratici ai docenti.
