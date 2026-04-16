Edoquarto | Free Fall Summer Tales è il debut EP dell’artista

Il 17 aprile esce “Free Fall, Summer Tales”, il primo EP dell’artista indipendente Edoquarto. Il progetto comprende dieci tracce e si presenta come un lavoro essenziale, pensato per essere ascoltato nella sua semplicità. L’EP rappresenta il debutto ufficiale dell’artista nel panorama musicale e viene distribuito in modo indipendente. La pubblicazione segna l’ingresso di Edoquarto nel mondo discografico con un progetto che punta sulla naturalezza e sull’essenzialità.

Esce il 17 Aprile “Free Fall, Summer Tales”, il primo EP dell’artista indipendente Edoquarto che si presenta all’ascoltatore con un progetto di 10 tracce, volutamente essenziale. La maggior parte dei brani è stata scritta e registrata su Fender Rhodes o chitarra con voce trattata con autotune, abbracciando una qualità grezza, quasi da demo. Non ci sono featuring né produttori esterni. L’album è stato scritto, registrato e prodotto interamente in modo indipendente nell’arco di due anni a Milano. Il suono si muove tra texture R&B minimali e strutture di canzone sperimentali, bilanciando fragilità e modernità. Rhodes e voce. Chitarra e voce. Arrangiamenti essenziali che resistono alla sovrapproduzione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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