Salmo live a Palermo per il Wave Summer Music | l' artista in concerto al Velodromo

Salmo porta il suo concerto a Palermo il 11 agosto, causando grande entusiasmo tra i fan. La data si inserisce nel calendario del Wave Summer Music, che quest’anno ospita molte star italiane. L’artista, noto per le sue performance energiche, si esibirà al Velodromo con il suo ultimo album. I biglietti stanno andando a ruba, e molti aspettano già di ascoltare dal vivo i suoi brani più popolari. La serata promette di essere un evento musicale imperdibile per gli appassionati della scena rap italiana.

Prende forma l’estate live di Salmo: annunciate le date del tour. L'artista l’11 agosto sarà in concerto a Palermo nell’ambito del Wave Summer Music. I biglietti saranno in prevendita solo su Ticketone.it per i primi cinque giorni, a partire dalle ore 14:00 di venerdì 20 febbraio, e disponibili negli altri rivenditori online e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11 di mercoledì 25 febbraio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Alfa in concerto, un solo appuntamento in Sicilia: il 31 luglio al Velodromo di Palermo

Leggi anche: I Modà in concerto nell'estate 2026: il tour si concluderà al Velodromo di Palermo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.