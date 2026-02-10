Pisa Summer Knights accende il cuore dell' estate pisana in piazza dei Cavalieri

La piazza dei Cavalieri si anima con l’arrivo di Pisa Summer Knights, la rassegna estiva che quest’anno il Comune ha deciso di anticipare. Insieme a Pisamo e alla LEG Live Emotion Group, l’amministrazione ha messo in piedi una serie di eventi che promettono di portare musica, spettacoli e allegria nel cuore della città. La manifestazione si svolge proprio in questi giorni, attirando residenti e turisti desiderosi di vivere l’estate pisana in modo diverso.

Gioca d'anticipo quest'anno il Comune per la rassegna Pisa Summer Knights, in collaborazione con Pisamo e organizzata da LEG Live Emotion Group. Il palco di piazza dei Cavalieri si accenderà infatti nel 2026 a luglio (e non più a settembre) con l'obiettivo di rafforzare la proposta culturale e di.

