Chi resiste al gelato? Edizione speciale di Scirubetta con degustazioni gratuite
Sabato 18 aprile, in piazza Italia, si terrà un evento speciale dedicato al gelato, con orario dalle 17,30 alle 20. Quindici gelatieri presenteranno altrettanti gusti creati appositamente per questa occasione, offrendo degustazioni gratuite al pubblico. L’iniziativa coinvolge la comunità in un pomeriggio di assaggi, sorrisi e semplicità, con l’obiettivo di condividere un momento di leggerezza e convivialità.
Edizione speciale di Scirubetta sabato 18 aprile dalle 17,30 alle 20 in piazza Italia.Protagonisti 15 gelatieri, 15 gusti di gelato creati appositamente per l’occasione Un pomeriggio da vivere insieme, tra assaggi, sorrisi e leggerezza.Una versione speciale di Scirubetta pensata per la città.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Gelato Week 2026 a Roma: 6 giorni di degustazioni itineranti, dal 14 al 19 aprileDal 14 al 19 aprile, torna a Roma la Gelato Week 2026, l’evento itinerante organizzato da ConGelato, la piattaforma per gli amanti del gelato.
A Deliceto per il falò di San Mattia degustazioni gratuite, dj set e spettacoliMartedì 24 febbraio, Deliceto tornerà a celebrare una tradizione millenaria, il falò di San Mattia, che è stato inserito recentemente dalla Regione...