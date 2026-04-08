Dal 9 al 12 aprile, la Fiera di Roma ospiterà Romics 36, l’edizione primaverile dedicata al mondo geek. L’evento, che si svolge nella capitale, rappresenta un punto di riferimento per appassionati di fumetti, manga e cultura pop. Durante le quattro giornate, diverse case editrici, tra cui Edizioni BD e J-POP Manga, saranno presenti con esposizioni e novità editoriali. La manifestazione si conferma come un appuntamento centrale nel panorama degli eventi dedicati alle passioni nerd.

Torna l’appuntamento primaverile di Romics, la grande festa della Capitale dedicata all’universo geek! Dal 9 al 12 aprile la Fiera di Roma apre i battenti per quattro giornate all’insegna delle passioni nerd. Edizioni BD & J-POP Manga vi aspettano allo stand D7 del Padiglione 7 con i migliori titoli del catalogo e tanti ospiti da non perdere. Si aprono le danze con Valentina Galluccio, in arte VAGA, e Simone Pace che presenteranno in fiera le preview delle loro nuove opere! VAGA ha esordito con lo stupefacente DOG, opera vincitrice del Lucca Project Contest 2022, e ha deciso di continuare a sorprendere i lettori con la novità Fujakkà, graphic novel ambientato in una Napoli fatta di murales ed edifici fatiscenti e attraversata dalle inquietudini e i terremoti interiori dei due protagonisti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga a Romics 36

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