Oltre 10 milioni per l' edilizia scolastica in Sicilia Cinque gli istituti in graduatoria per la provincia di Messina

Il governo Schifani ha approvato undici nuovi interventi di riqualificazione edilizia in Sicilia, cinque dei quali riguardano scuole nella provincia di Messina. Sono oltre 10 milioni di euro destinati a migliorare gli edifici scolastici dell’isola, con interventi che puntano a rendere più sicure e moderne le strutture. La notizia arriva mentre si attendono i dettagli sui tempi di avvio dei lavori e le modalità di assegnazione delle risorse.

Via libera del governo Schifani a undici progetti di riqualificazione edilizia in altrettanti istituti scolastici dell’Isola. L’Ufficio speciale per l'edilizia scolastica della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti finanziati con oltre 10 milioni di euro del Programma regionale Fesr 2021-2027 per rendere le scuole siciliane più sicure, accessibili e funzionali, favorendo anche la didattica digitale e a distanza. « Con questo ulteriore intervento - afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano - il governo Schifani continua a investire per migliorare la qualità degli ambienti scolastici che studenti e insegnanti vivono quotidianamente e conferma un impegno concreto per rendere le nostre scuole più sicure, inclusive e moderne, capaci di rispondere alle esigenze didattiche e formative. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oltre 10 milioni per l'edilizia scolastica in Sicilia. Cinque gli istituti in graduatoria per la provincia di Messina Approfondimenti su Messina Progetti Edilizia scolastica in Sicilia, 11 progetti finanziati con oltre 10 milioni dal Fesr 2021-2027. Via libera del governo Schifani a interventi per sicurezza e accessibilità #Edilizia-Scolastica Sicilia || Il governo Schifani ha dato il via libera a 11 progetti di edilizia scolastica in Sicilia. Edilizia scolastica a Messina, Basile spiega i progressi su sicurezza e vulnerabilità: "In sei anni intercettati 106?milioni" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Messina Progetti Argomenti discussi: Massima Energia chiude round da oltre 10 milioni di euro; Ciclovia dell’Isonzo tra investimenti e cantieri attivi: oltre 10 milioni per la FVG5; Sequestrati a una società di Caltignaga beni e fondi per dieci milioni di euro; Crans-Montana stanzierà 10 milioni per le vittime dell’incendio. Feste, in partenza 19,3 milioni di italiani. Oltre 9 su 10 nel Belpaese. Spesa: 16,3 miliardiGrandi partenze per le festività di fine anno: si muoveranno complessivamente 19 milioni e 270 mila italiani. Emerge dall'indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi. Di essi, 7 milioni e 860 ... repubblica.it Privacy dei minori online: Disney paga 10 milioni per violazioni su YouTubeDisney finisce nel mirino della giustizia americana e dovrà sborsare una multa da 10 milioni di dollari per aver violato il Children's Online Privacy Protection Act ... tomshw.it Nel video, che vale oltre due milioni di visualizzazioni, il creator spaventa i passanti in via Chiaia - facebook.com facebook Negli ultimi dieci anni oltre 1,5 milioni di persone hanno lasciato l'Italia per l'estero. Il 70% di chi va via ha meno di 40 anni. Germania e Regno Unito sono le destinazioni preferite, ma anche Svizzera e Spagna stanno crescendo. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.