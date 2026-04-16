Edge blocca i chatbot esterni | arriva il muro contro la Shadow AI

Il browser Edge ha annunciato l’intenzione di bloccare l’accesso ai chatbot esterni, creando una barriera contro le cosiddette Shadow AI. Questa mossa mira a limitare l’utilizzo di intelligenze artificiali non ufficiali all’interno delle aziende. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di regolamentazione e controllo delle applicazioni di intelligenza artificiale non autorizzate. Nessun dettaglio sui tempi di implementazione o sulle implicazioni pratiche è stato ancora comunicato.

Il controllo totale sull’intelligenza artificiale aziendale sta per cambiare volto attraverso il browser Edge. A partire dal prossimo mese, gli amministratori IT avranno la capacità di reindirizzare forzatamente i dipendenti verso Microsoft 365 Copilot, bloccando l’accesso a una vasta gamma di strumenti alternativi direttamente dall’interfaccia di Edge for Business. La manovra mira a neutralizzare quella che viene definita shadow AI, ovvero l’utilizzo di modelli linguistici non autorizzati all’interno dei flussi di lavoro professionali. Il rischio operativo è concreto: un impiegato potrebbe caricare un documento riservato su ChatGPT per ottenerne un riassunto, oppure un manager potrebbe sottoporre dati sensibili dei clienti a Gemini per un’analisi rapida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edge blocca i chatbot esterni: arriva il muro contro la Shadow AI Notizie correlate Meta impone nuovi costi per chatbot esterni su WhatsApp Business in Italia, con impatto sulle piccole impreseDa lunedì 16 febbraio, le aziende italiane che utilizzano chatbot basati sull’intelligenza artificiale su WhatsApp Business dovranno pagare un costo... Google AI Edge Eloquent: la dettatura AI che scrive testi perfettiGoogle ha lanciato su App Store l’applicazione Google AI Edge Eloquent, un sistema di dettatura basato sull’intelligenza artificiale disponibile...