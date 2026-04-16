Ecogiustizia subito arriva nel SIN del Bacino del Fiume Sacco segnato da anni di inquinamento e dalla presenza di industria bellica

Nel SIN del Bacino del Fiume Sacco, situato nella provincia di Frosinone, le attività di bonifica e le indagini ambientali sono attualmente sospese. Questa zona, tra le più vaste d’Italia, è stata interessata per anni da problemi di inquinamento legati anche alla presenza di industrie belliche. Recentemente, è stato lanciato il progetto “Ecogiustizia subito” per accelerare gli interventi di bonifica e ripulire l’area.

Nel SIN Bacino del fiume Sacco, in provincia di Frosinone, tra i più estesi d’Italia, le bonifiche e le indagini ambientali dell’area sono ferme al palo. Qui negli ultimi 21 anni, dal 2005 al 2026, su un totale di 7.235 ettari a terra e falda, che si snodano lungo 60 km, è stato bonificato appena.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Sin Terni-Papigno, mobilitazione “Ecogiustizia subito” davanti al sito inquinato: "Dopo 25 anni siamo ancora fermi" FOTO E VIDEOSi è svolta questa mattina a Terni la tappa locale della campagna nazionale “Ecogiustizia subito”, promossa da Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica... Leggi anche: Roma, il bacino del fiume Sacco attende ancora la bonifica Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Ecogiustizia subito arriva nel Lazio; Ecogiustizia Subito arriva nel Bacino del Fiume Sacco: bonifiche ferme da anni; Ecogiustizia subito, tappa nel Lazio: flash mob ad Anagni contro inquinamento e industria bellica nel bacino del Sacco; Roma, il bacino del fiume Sacco attende ancora la bonifica. Fiume Sacco, la Valle chiama Colleferro: il 15 aprile arriva Ecogiustizia SubitoFiume Sacco, il 15 aprile la campagna Ecogiustizia Subito fa tappa ad Anagni e Colleferro: bonifiche, assemblea pubblica e patto per la Valle. romait.it Distretto del fiume Po: disponibilità idrica del bacino a due facce - facebook.com facebook