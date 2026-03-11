Sin Terni-Papigno mobilitazione Ecogiustizia subito davanti al sito inquinato | Dopo 25 anni siamo ancora fermi FOTO E VIDEO

Questa mattina a Terni si è svolta la tappa locale della campagna nazionale “Ecogiustizia subito”, organizzata da varie associazioni come Acli, Legambiente e Libera. La mobilitazione si è concentrata davanti al sito inquinato tra Terni e Papigno, dove i partecipanti hanno manifestato per chiedere interventi immediati dopo 25 anni di attese. La protesta ha coinvolto diverse persone che hanno portato bandiere e striscioni.

Si è svolta questa mattina a Terni la tappa locale della campagna nazionale "Ecogiustizia subito", promossa da Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica Italiana, Legambiente e Libera per richiamare l'attenzione sui siti di interesse nazionale ancora in attesa di bonifica. L'iniziativa ha acceso i.