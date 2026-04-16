Ecco come li costringono a vivere Famiglia nel bosco gravissime accuse alla casa famiglia

Un nuovo documento depositato al Tribunale per i minorenni dell’Aquila rivela dettagli sulla condizione dei tre bambini affidati a una casa famiglia nel contesto di una vicenda giudiziaria. La relazione descrive la loro quotidianità, evidenziando come siano costretti a vivere in determinate condizioni e sottolineando che le preoccupazioni vanno oltre la semplice separazione dai genitori. La posizione della procura si basa su accuse relative alle modalità di vita nella struttura.

Non è solo la separazione dai genitori a preoccupare. Nella nuova relazione depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila emerge un quadro più ampio, che riguarda la vita quotidiana dei tre bambini della cosiddetta “famiglia del bosco”. Secondo i consulenti della difesa, il cambiamento non sarebbe stato solo affettivo, ma totale: abitudini, alimentazione, ritmi e ambiente di crescita sarebbero stati completamente stravolti. Lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicoterapeuta Martina Aiello parlano apertamente di una condizione di “sofferenza psicologica”, che nel tempo potrebbe evolvere in forme depressive. Il punto centrale della loro analisi riguarda il passaggio da uno stile di vita naturale, basato su attività all’aperto e alimentazione semplice, a uno più sedentario e caratterizzato da nuovi stimoli considerati critici.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Famiglia nel bosco, la madre Catherine allontanata dalla casa-famiglia - Ore 14 Sera 12/03/2026

Notizie correlate

Famiglia nel bosco, accuse alla psicologa dei test: “Sui social criticava i genitori e ora li deve valutare”Bufera sulla psicologa che assiste la perita nominata dal tribunale di valutare le capacità genitoriali di Nathan Trevallion e Cate Birmingham.

Leggi anche: Famiglia nel bosco, sit-in davanti alla casa famiglia con cartelli e giochi per i bimbi

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: I figli, le crisi, la malattia: il viaggio sulla Luna che fa ogni famiglia (e i suoi lati oscuri); Something Very Bad Is Going to Happen: ecco cosa è successo davvero nel finale; Ecco come li costringono a vivere. Famiglia nel bosco, gravissime accuse alla casa famiglia.

Desidero ringraziare pubblicamente una famiglia cui oggi è capitata una spiacevole esperienza - nulla di catastrofico per carità, ma una di quelle cose che di certo non ti allietano la giornata visti i tempi che corrono. In sintesi: mi è stata urtato lo sportello dell'a - facebook.com facebook

: ! Alla parrocchia Sacra Famiglia di Foggia, don Radek offre ai giovani tante strade per camminare insieme: dai Cavalieri del Graal agli Scout d'Europa , dal Rinnovamento x.com