Ssd Unime sempre più convincente battuta in trasferta la Triscelon Etna Sport

La Ssd Unime ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva battendo in trasferta la Triscelon Etna Sport con il punteggio di 12-9 nella dodicesima giornata del campionato di Serie B di pallanuoto. La squadra si è imposta fuori casa, consolidando così la propria posizione in classifica. La partita si è svolta in modo intenso e combattuto fino alla sirena finale.

Terza vittoria consecutiva per la squadra messinese, che si è imposta per 12-9 nella 12^ giornata del campionato di Serie B di pallanuoto Terza vittoria consecutiva per la Ssd Unime, che ha battuto per 12-9 in trasferta la Triscelon Etna Sport nella 12^ giornata del campionato di Serie B di pallanuoto. Un successo che potrebbe cambiare prospettive ed ambizioni dei messinesi. La squadra di casa approccia decisamente meglio la partita rispetto agli avversari, andando ben cinque volte a bersaglio (5-1) nel parziale d’apertura. La reazione degli “universitari” è da applausi. La doppietta di Geloso e i gol di Milana e Sciabà dimezzano le distanze all’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it La Ssd Unime cede alla Triscelon Etna Sport, fatale l’ultimo quartoLa Ssd Unime è stata sconfitta per 12-17 dalla Triscelon Etna Sport nella 3^ giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile. Pallanuoto Serie B, la Ssd Unime chiude con una sconfitta l’andataNella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria la partita è stata più equilibrata di quanto lasci intendere il risultato conclusivo... Approfondimenti e contenuti su Ssd Unime. Temi più discussi: Ssd Unime sempre più convincente, battuta in trasferta la Triscelon Etna Sport; Per l’UniMe vittoria e sorpasso in classifica contro la Cesport Italia; Ginnastica ritmica, l’Ssd Unime a Misilmeri. Due argenti per Benanti e Agnosto. Ssd UniMe sconfitta al debutto contro la big Polisportiva Galatea CataniaLa prima uscita in Coppa Federale per la formazione di hockey peloritana è stata una sconfitta sul Dusmet di Catania per 4-1. Marcatura ospite di Visalli Esordio stagionale amaro per la Ssd UniMe, ... tempostretto.it Hockey: la SSD UniMe raggiunge uno storico bronzo al Campionato Under 14Torna a casa con una storica e straordinaria medaglia di bronzo il gruppo Under 14 del team hockey della SSD UniMe, impegnato nel weekend appena terminato al PalaBonomi di Castello d’Agogna, per la fi ... 98zero.com #Sicilia | #GinnasticaRitmica: le farfalle della #SSDUnime, in gara al #CampionatoIndividuale LA1–LA2 - facebook.com facebook