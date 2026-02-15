Pallanuoto Serie B la Ssd Unime chiude con una sconfitta l’andata

La Ssd Unime ha perso 10-7 contro il San Mauro, una sconfitta che segna la fine dell’andata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile. La partita si è svolta davanti al pubblico di casa, con la squadra che ha faticato a mantenere il ritmo durante tutto l’incontro.

Nella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria la partita è stata più equilibrata di quanto lasci intendere il risultato conclusivo di 10 a 7 per i campani Ssd Unime sconfitta (10-7) in casa dal San Mauro nella nona ed ultima giornata d'andata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile. Nella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria la partita è stata più equilibrata di quanto lasci intendere il risultato conclusivo. In avvio, i padroni di casa rispondono due volte ai campani grazie ai gol di Ianc e Cama. Gli ospiti allungano poi nel punteggio (2-5), ma Vinci e Mazza riportano in scia gli "universitari".