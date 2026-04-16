Eccellenza calzaturiera | il premio al maestro che salva il Sud

Un prestigioso premio è stato assegnato a un maestro calzaturiero del Sud Italia, riconosciuto come esempio di eccellenza artigiana nel settore del Made in Italy. La cerimonia si è svolta di recente, con la consegna del riconoscimento da parte di un'associazione di rappresentanza imprenditoriale. Questo premio mira a valorizzare le competenze artigianali e a sostenere le imprese locali nel panorama nazionale.

Il riconoscimento di Eccellenza Artigiana del Made in Italy Federimpreseuropa del Sud Italia è stato conferito al cav. Ugo Pedullà, figura centrale nel settore della calzatura. La premiazione, avvenuta in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, ha la partecipazione diretta del dirigente nazionale Antonio Luppino, che si è recato presso il laboratorio e lo store Pedullà Calzature per una visita istituzionale. L’incontro tra tradizione manifatturiera e tutela delle imprese del Mezzogiorno. Durante l’incontro presso la sede dell’artigiano, Antonio Luppino ha ribadito l’orientamento della Federazione verso il sostegno concreto alle realtà produttive che incarnano i valori autentici del sistema Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eccellenza calzaturiera: il premio al maestro che salva il Sud Notizie correlate 'Premio Calabria' al Campidoglio, 'l’eccellenza che costruisce comunità'Mercoledì 28 gennaio, alle ore 16, presso la Sala Laudato Si’ del Campidoglio è stata ospitata la cerimonia del ‘Premio Calabria’, iniziativa... Edizione 2026, il Premio Chiara alla Carriera al maestro Riccardo MutiLuino (Varese), 13 febbraio 2026 - - Il Premio Chiara alla Carriera, nella XXXVIII edizione del riconoscimento letterario intitolato allo scrittore...