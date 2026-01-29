' Premio Calabria' al Campidoglio ' l’eccellenza che costruisce comunità'

Questa mercoledì pomeriggio, nel cuore di Roma, si è svolta la cerimonia del Premio Calabria al Campidoglio. Alla Sala Laudato Si’ si sono incontrate aziende e imprenditori calabresi per ricevere riconoscimenti e rafforzare la rete tra imprese legate a qualità, tradizione e innovazione. La cerimonia, organizzata dall’Accademia del Peperoncino e L’Orodicalabria, ha voluto mettere in luce l’eccellenza calabrese e il suo ruolo nel costruire comunità solide e resilienti.

Mercoledì 28 gennaio, alle ore 16, presso la Sala Laudato Si’ del Campidoglio è stata ospitata la cerimonia del ‘Premio Calabria’, iniziativa organizzata da Ipse Dixit – Accademia del Peperoncino di Roma in sinergia con L’Orodicalabria, nata con l’obiettivo di valorizzare le migliori espressioni dell’imprenditoria calabrese e favorire la creazione di una rete stabile tra imprese legate alla qualità, alla tradizione, all’innovazione e all’identità territoriale. Il Premio Calabria, spiegano il presidente di Ipse Dixit Antonio Bartalotta e il presidente de L’Orodicalabria Ernesto Magorno, “non è un riconoscimento episodico, ma un percorso condiviso che, anno dopo anno, rafforza il legame tra le eccellenze premiate”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 'Premio Calabria' al Campidoglio, 'l’eccellenza che costruisce comunità' Approfondimenti su Premio Calabria Campidoglio, acceso l’Albero della Pace: “Roma cresce quando costruisce ponti” Ieri pomeriggio, in piazza del Campidoglio, si è svolta la cerimonia di accensione dell’Albero della Pace, un momento simbolico promosso dalla città di Roma. Lisa Di Giovanni premiata al Campidoglio con il “Premio Tracce e Visioni” 2025 La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Premio Calabria Argomenti discussi: Premio Calabria, al Campidoglio l’eccellenza che costruisce comunità; Il Premio Calabria in Campidoglio: l'eccellenza regionale fa rete tra innovazione e tradizione; Eccellenze calabresi in Campidoglio per la consegna del Premio Calabria; Carnevale di Castrovillari, il 3 febbraio la presentazione del programma e il Premio Carnevale. 'Premio Calabria' al Campidoglio, 'l’eccellenza che costruisce comunità'(LaPresse) - Mercoledì 28 gennaio, alle ore 16, presso la Sala Laudato Sì del Campidoglio è stata ospitata la cerimonia del 'Premio ... stream24.ilsole24ore.com Il Premio Calabria in Campidoglio: l’eccellenza regionale fa rete tra innovazione e tradizioneROMA La Calabria delle eccellenze e delle bellezze che una regione ricca di storia e tradizioni è in grado di offrire. Si è tenuta a Roma, nella Sala Laudato Sì del Campidoglio, la cerimonia di conseg ... corrieredellacalabria.it Eccellenza Calabria. . Un finale carico di emozione e condivisione. I saluti di Luigi Caccamo, vincitore del Premio Calabria 2025, e di @deodatodomenico , vincitore del Premio Calabria 2024, hanno chiuso una serata che ha unito storie, persone e valori. Perc - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.