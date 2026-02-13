edizione 2026 il premio chiara alla carriera al maestro riccardo muti

Luino (Varese), 13 febbraio 2026 - Riccardo Muti riceverà il Premio Chiara alla Carriera durante la XXXVIII edizione del riconoscimento letterario dedicato a Piero Chiara, domenica 24 maggio al Teatro Sociale. L’Associazione Amici di Piero Chiara ha annunciato oggi il programma dell’evento, che comprende undici appuntamenti culturali fino a maggio.

Luino (Varese), 13 febbraio 2026 - - Il Premio Chiara alla Carriera, nella XXXVIII edizione del riconoscimento letterario intitolato allo scrittore Piero Chiara, sarà assegnato al direttore d'orchestra Riccardo Muti, domenica 24 maggio al Teatro Sociale di Luino, come anticipato dall'A ssociazione Amici di Piero Chiara, che ha svelato oggi il programma della manifestazione,con undici appuntamenti culturali in programma fino a maggio. Gli ospiti: da Andrea Vitali a Piero Dorfles. Tra gli ospiti figurano, tra gli altri, Massimo Palazzi, Flavio Caroli, Giuseppe Zanetto, Giulio Guidorizzi, Andrea Vitali, Paolo De Chiesa, Matteo Inzaghi e Piero Dorfles, in dialogo con studiosi e giornalisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Maestro Riccardo Muti ha ricevuto una delle prime copie del Libro dei Fatti 2025, giunto alla sua 35esima edizione.

