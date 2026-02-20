Incidente mortale sulla Monti Lepini identificato il camionista deceduto nello scontro frontale

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, causando la morte di un camionista. La collisione frontale si è verificata nel territorio di Priverno, tra le province di Latina e Frosinone. La vittima, un uomo di circa 50 anni, era alla guida del suo veicolo quando si è scontrato con un altro mezzo. Le autorità hanno già identificato il conducente deceduto e stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada rimane chiusa per alcune ore per i rilievi.

La vittima è Costantino Mogoni, 46 anni, originario di Alatri e residente a Terracina. È stato identificato il camionista deceduto nel tragico incidente avvenuto questa mattina lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, al confine tra le province di Latina e Frosinone, nel territorio di Priverno. La vittima è Costantino Mogoni, 46 anni, nato ad Alatri e residente a Terracina. L’uomo era alla guida di uno dei due camion che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati violentemente nei pressi della stazione di servizio all’altezza della rotonda di Anime Sante. L’impatto è stato particolarmente violento e per il 46enne non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Tragico incidente sulla strada 156 dei Monti Lepini: un morto nello scontro tra due camion Leggi anche: Scontro mortale sulla Monti Lepini. La vittima un 78enne Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incidente sulla Monti Lepini a Priverno: scontro tra due camion, un morto; Tragico incidente mortale sulla Monti Lepini; Incidente mortale sulla Monti Lepini, strada chiusa al traffico; Priverno, tragico incidente tra due camion sulla Monti Lepini: muore un uomo. Incidente sulla Monti Lepini a Priverno: scontro tra due camion, un mortoL’impatto frontale fra i due mezzi pesanti è costato la vita a uno dei due conducenti; rilievi in corso. La strada chiusa in entrambi i sensi di marcia ... latinatoday.it Scontro frontale tra due camion a Priverno: un morto, chiusa la strada 156 del Monti LepiniIncidente mortale sulla strada 156 dei Monti Lepini a Priverno, dove due camion si sono scontrati frontalmente e una persona è deceduta ... fanpage.it Tragico scontro tra due camion sulla Monti Lepini, poco prima dello svincolo per Terracina, nel territorio di Priverno. Un uomo ha perso la vita. I soccorritori non hanno potuto far nulla per strapparlo alla morte. #montilepini #incidente - facebook.com facebook