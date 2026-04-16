E’ una Meloni moderata o si adegua?

Recentemente, la leader di un partito di centrodestra è stata oggetto di critiche da parte di un ex presidente degli Stati Uniti. Mentre alcuni osservatori si chiedono se abbia adottato un atteggiamento più moderato o se si tratti di un’immagine costruita per mantenere il consenso, altri notano come si stia spostando verso temi più europei, lasciando a figure come un ufficiale militare e a un politico leghista le questioni più dure legate al sovranismo.

La Meloni criticata da Trump è diventata moderata? O si tratta di un forzato maquillage per restare a galla, riscoprendo l’importanza del soggetto europeo, lasciando a Vannacci, e ad un Salvini sempre più in difficoltà, i temi must del sovranismo dal volto feroce. Un Trump che da qualche tempo sembra essere diventato un burrone che trascinava in basso chi lo sostiene. In questo quadro dopo il suo attacco al papa Leone è parso, è parso il momento giusto per prendere le distanze. Un distacco visto dai critici come mero opportunismo dopo che i tanti silenzi, con una visione politica condivisa tanto da arrivare al convinto proclama della Meloni, del gennaio 2026, per il premio Nobel per la pace al Tycoon.🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - E’ una Meloni moderata o si adegua? Notizie correlate Leggi anche: Edilizia, il Comune si adegua ai pm e si ritrova con settanta ricorsi al Tar Legge sui taxi, l'Umbria si adegua alla normativa nazionale. I punti dell'attoPresentato in seconda commissione consiliare il disegno di legge predisposto dalla giunta per allineare le disposizioni regionali a quelle nazionali... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fuga da Washington. Meloni prepara la svolta moderata; Veltroni: Meloni deve decidere se essere destra moderata e conservatrice o far parte di suggestioni dittatoriali; La premier e lo scatto che serve; Fact checking: lavoro, tasse, sanità, immigrazione. I dati che contraddicono Meloni. C’è un complotto contro Meloni: fare di tutto per farla sembrare più moderata di quello che èDa Vannacci a Trump fino a Salvini e Schlein. Un compendio di tutti gli sforzi fatti da alleati e avversari per far apparire la destra italiana come un simbolo di moderatismo nonostante le sue radici ... ilfoglio.it Meloni chiude il derby e prova a parlare di referendumL’ennesimo videomessaggio, ma diverso da tutti gli altri. La presidente del Consiglio, disquisendo per la prima volta in modo diffuso sul referendum del 22 e 23 marzo, prova a scartare rispetto alle ... huffingtonpost.it La sindaca di Genova si presenta come moderata, poi sfila al corteo pro-Pal per benedire la Flotilla. Per diventare l’anti-Meloni, #SilviaSalis è pronta ad appoggiare qualsiasi battaglia, però... - facebook.com facebook Giorgia Meloni è stata abilissima sul piano comunicativo: è riuscita a trasformare un attacco in un’occasione politica. Farsi criticare da Donald Trump non è stato un danno, ma una vera opportunità, capace di rafforzare la sua immagine agli occhi di molti elettor x.com