Edilizia il Comune si adegua ai pm e si ritrova con settanta ricorsi al Tar

Il Comune ha adottato una nuova interpretazione delle norme urbanistiche, seguendo le indicazioni della Procura, nel contesto di un'indagine sugli abusi edilizi. Questa decisione ha portato a un aumento dei ricorsi al Tar, che finora sono circa settanta. È la prima volta nel 2024 che l'amministrazione si allinea alle tesi investigative, innescando un ciclo di procedimenti giudiziari e contestazioni.

È un cortocircuito infinito. Nel pieno della bufera giudiziaria sui presunti abusi edilizi, «per la prima volta nel 2024» e poi successivamente la giunta comunale ha «recepito le tesi della Procura» e approvato un'interpretazione più restrittiva delle norme urbanistiche. Per la demolizione e ricostruzione di edifici superiori a 25 metri, stop alla famosa «super Scia» contestata dai pm e sì all'iter del piano attuativo, più lungo e con maggiore esborso a carico degli operatori. Morale? «Questo adeguamento degli uffici a un'interpretazione più restrittiva - ha riferito il capo dell'Avvocatura comunale Antonello Mandarano ieri in Commissione - comporta anche dei provvedimenti di diniego e un incremento del contenziosi, per cui ad oggi registriamo circa una settantina di ricorsi davanti al Tar.