E' sempre l' Ora di Renato Zero le emozioni della prima serata | VIDEO E FOTO

Quasi tre ore di musica, divertimento, emozioni, malinconia e riflessioni. Anche questo è il tour l'OraZero che ieri sera ha svelato la prima serata agli spettatori del Palarescifina. Renato Zero non ha tradito le attese del suo pubblico in un rapporto che non ammette “triangoli”.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ascoltati - Renato Zero - L’ OraZero in tour

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Panoramica sull’argomento

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Sabato sera a Eboli uno dei migliori live de L'OraZero in Tour (al netto della scaletta via via ridotta nel corso delle settimane) con Renato che si è davvero divertito e ci ha fatto divertire, in questo mio 326° zeroconcerto e 295° consecutivo. Grazie ai compagni d - facebook.com facebook