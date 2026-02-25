Sanremo 2026 i look dei cantanti nella prima serata | le foto

Si è alzato il sipario su Sanremo 2026. Nel corso della prima serata del Festival si sono esibiti tutti i 30 cantanti big in gara. A presentare accanto a Carlo Conti e Laura Pausini l’attore turco Can Yaman. Ecco le foto e i look di tutti gli artisti saliti sul palco dell’Ariston martedì 24 febbraio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026: ordine di uscita dei cantanti nella Prima serata del FestivalCarlo Conti ha annunciato l’ordine di uscita dei cantanti per la prima serata di Sanremo 2026, dopo aver condiviso i dettagli durante la conferenza stampa ufficiale.

Sanremo 2026, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantantiSanremo 2026, la scaletta della prima serata è stata annunciata a causa dell'organizzazione dell'evento.

Sanremo 2026, la reazione in diretta dei cantanti quando scoprono di essere in gara

Temi più discussi: Tutti i look (e i nostri voti) della prima serata del Festival di Sanremo 2026; Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Tutti i look di Sanremo 2026, serata per serata: scopri chi ha indossato cosa e vota il tuo preferito; Sanremo 2026, chi veste chi? Le anticipazioni sui look: Laura Pausini omaggia Giorgio Armani, Mara Sattei in Westwood e Fedez in Jil Sander.

Laura Pausini, in forma top dopo la dieta, conquista con i suoi look stilosi alla prima serata di Sanremo 2026: guardaLaura Pausini, in forma top dopo la dieta, conquista con i suoi look stilosi alla prima serata di Sanremo 2026: guarda ... gossip.it

Sanremo 2026, i look migliori e peggiori della prima serataUna rassegna critica dei look sfoggiati sul palco dell'Ariston durante la prima serata di Sanremo 2026, con voti, dettagli dei brand e osservazioni sullo stile ... notizie.it

Uno stuolo di abiti funerei e look in total black hanno invaso il palco delll’Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo 2026. Tra abiti flop e vestiti poco originali, ecco le nostre pagelle di stile con i voti ai look di cantanti in gara e conduttori. - facebook.com facebook

Sanremo 2026, le pagelle ai look della prima serata: Pausini in Armani, Dargen D’Amico effetto parquet, J Ax cowboy. Can Yaman Pettorale che vince non si cambia. Di Ilaria Mauri x.com