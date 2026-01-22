Giorgio Gavazzeni è il nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti di Bergamo

Giorgio Gavazzeni è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Bergamo per il quadriennio 2026-2030. Le elezioni, svolte online il 15 e 16 gennaio 2026, hanno portato al rinnovo degli organi dell’ente, segnando un nuovo capitolo per i professionisti bergamaschi. Con questo cambiamento, si avvia una fase di continuità e rinnovamento nell’amministrazione dell’Ordine, sotto la guida di Gavazzeni.

Bergamo. Si apre dunque una nuova stagione per i Commercialisti bergamaschi. L’esito delle elezioni, svoltesi nei giorni 15 e 16 gennaio 2026 in modalità telematica, ha sancito il rinnovo degli organi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Bergamo per il quadriennio 2026–2030 e il passaggio di testimone con il Presidente uscente Francesco Geneletti, al termine del suo mandato alla guida dell’ente. I nuovi eletti entreranno ufficialmente in carica a partire dal 23 febbraio 2026. La consultazione elettorale ha coinvolto gli iscritti dell’Ordine, chiamati a eleggere il nuovo Consiglio, il Collegio dei Revisori e il Comitato Pari Opportunità, confermando l’importanza di un appuntamento centrale per la vita istituzionale della categoria sul territorio bergamasco.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Francesco Savio è il nuovo presidente dell'ordine dei CommercialistiFrancesco Savio è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Ferrara nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di AvellinoCarmine Ferrara è stato nominato nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino.

