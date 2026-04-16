Un ex portiere della Juventus e della nazionale austriaca è deceduto in un incidente stradale vicino a Salisburgo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio senza barriere alla guida della sua auto. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze della città, e non ci sono altri veicoli coinvolti. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Mondo del calcio in lutto per la morte dell’ ex portiere della Juventus e della Nazionale austriaca Alex Manninger, travolto da un treno mentre con la sua auto attraversava un passaggio senza barriere nei pressi di Salisburgo. Aveva 48 anni. Illesi circa 25 passeggeri del treno locale che si è scontrato col minivan di Manninger, così come il macchinista. Da verificare se il segnale rosso in corrispondenza del passaggio a livello fosse attivo o meno. La carriera di Manninger con i club e l’Austria. Nato nel 1977 a Salisburgo, Manninger dopo gli esordi in patria si era trasferito all’ Arsenal, militando nel club londinese fino al 2001, anno in cui si era trasferisce in prestito Fiorentina.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - È morto in un incidente stradale Alexander Manninger, ex portiere della Juventus

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