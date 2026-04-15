Bari bambino precipita dal settimo piano | morto In serata

Un bambino è deceduto dopo essere precipitato dal settimo piano di un edificio nel centro di Bari. L’incidente è avvenuto in serata e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le prime informazioni per ricostruire quanto accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari, bambino precipita dal settimo piano: morto In serata Notizie correlate Tragedia alle porte di Milano: precipita nel vuoto dal settimo piano e muoreUn anziano di 90 anni è morto precipitando nel vuoto dal settimo piano di un palazzo civico 4 di via Concordia a Cinisello Balsamo (hinterland nord... Precipita giù dalla finestra, dal sesto piano: morto un imprenditore salernitanoDramma, stamattina, a Salerno: un uomo ha perso la vita precipitando dal sesto piano della sua abitazione in via Schipa. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bimbo di 15 mesi precipita dalla finestra al secondo piano a Bologna: È gravissimo, stava giocando con la sorella; Cosenza, cade dal balcone al primo piano: ferito bimbo di 5 anni; Il 12enne precipitato dal lucernario nell'androne delle scale a Bologna, lo choc degli amici: Mai stati lì, era la prima volta. Bimbo precipita dal sesto piano di un palazzo: dichiarata la morte cerebraleBARI – Tragedia a Bari. Un bambino di 6 anni è precipitato dal sesto piano di un palazzo del popolare quartiere San Paolo. Con ogni probabilità – almeno stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto – ... trnews.it Tragedia a Bari, bimbo di 6 anni precipita dal sesto piano al San Paolo: è in fin di vita al PoliclinicoNon è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma stando alle prime informazioni i medici avrebbero dichiarato la morte cerebrale del piccolo ... lagazzettadelmezzogiorno.it BARI - Il piccolo portato al Policlinico: dichiarata la morte cerebrale. Indagano i carabinieri facebook Vigili del fuoco a Bari denunciano: «La nostra caserma non è più sicura» - News x.com