Ancelotti e la nuova vita come ct del Brasile | lontano dallo stress e con lo sguardo rivolto al Mondiale

Carlo Ancelotti ha scelto di lasciare l’Italia per iniziare una nuova avventura come ct del Brasile, cercando di ridurre lo stress e concentrarsi sul prossimo Mondiale. Mentre il Real Madrid affronta una partita decisiva a Lisbona, lui si dedica a preparare la squadra brasiliana senza la pressione delle grandi sfide europee. Recentemente, Ancelotti ha passato del tempo in allenamento con i giocatori brasiliani, approfondendo le strategie per affrontare le qualificazioni.

La Federazione brasiliana ha confermato che Carlo Ancelotti resterà alla guida della nazionale, respingendo le vospettive di un suo possibile addio dopo le recenti qualificazioni mondiali.

Endrick ha segnato al Lione e ora si aspetta di vedere se Ancelotti lo farà partire titolare con il Brasile.

