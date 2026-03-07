Chiude Renata Music la signora del metal saluta i clienti | È ora di fare la nonna

Renata Music, il negozio di dischi storico di Como, annuncia la chiusura dopo più di quarant’anni di attività. La proprietaria ha comunicato ai clienti che è arrivato il momento di smettere e di dedicarsi ad altri ruoli nella vita, come quello di nonna. La notizia ha suscitato sentimenti di nostalgia tra gli appassionati di musica locali.

Per molti appassionati di musica comaschi è una notizia che ha il sapore della nostalgia. Renata Music, storico negozio di dischi della città, si avvia verso la chiusura dopo oltre quarant’anni di attività. Ad annunciarlo è stata la stessa Renata con un messaggio pubblicato sui social, rivolto direttamente ai suoi clienti e agli amici che in questi anni hanno frequentato il negozio. “Ciao, ragazzi, ho deciso di chiudere l’attività. Non immediatamente ma entro fine 2026. È ora che mi dedichi a fare la nonna”. Parole semplici, quasi familiari, che raccontano la decisione di chi ha passato una vita dietro al bancone, tra scaffali pieni di musica e generazioni di clienti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

