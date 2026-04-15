Dybala clamoroso | vuole andare al Milan da Allegri Pronto anche a firmare questo contratto

In una svolta inaspettata, l’attaccante ha manifestato la volontà di trasferirsi al Milan, squadra allenata dall’allenatore con cui aveva già collaborato in passato. Secondo fonti vicine alla trattativa, il giocatore sarebbe disposto a firmare un nuovo contratto con i rossoneri, nonostante il suo attuale rapporto con la squadra di provenienza. La vicenda sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori e potrebbe portare a un cambiamento significativo nel mercato estivo.

pur si trasferirsi in rossonero. Il futuro di Paulo Dybala potrebbe clamorosamente tingersi di rossonero in vista del prossimo anno. Secondo le notizie riportate dal Corriere della Sera, l’argentino ha un obiettivo chiarissimo: trasferirsi al Milan. Il suo contratto scadrà il 30 giugno e, senza alcun segnale di rinnovo, sta valutando ogni prospettiva. Rifiutate le proposte estere, pur di rimanere in Italia accetterebbe volentieri un taglio allo stipendio. La priorità è Milano, dove avrebbe l’opportunità di riabbracciare Massimiliano Allegri. Per calcare il campo sotto la guida del tecnico, il sudamericano firmerebbe un accordo legato al rendimento stagionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dybala clamoroso: vuole andare al Milan da Allegri. Pronto anche a firmare questo contratto Notizie correlate Dybala Milan, il Corriere della Sera sgancia la bomba: vuole i rossoneri, sarebbe pronto a questo ‘sacrificio’ per ritrovare Allegri! L’indiscrezioneDybala Milan, il Corriere della Sera sgancia la bomba: vuole i rossoneri, sarebbe pronto a questo ‘sacrificio’ per ritrovare Allegri! L’indiscrezione... Allegri, 3 motivi per stare al Milan e 3 per andare in Nazionale. Ecco che cosa vuole fare MaxIl mondo sembrava pieno di certezze, un mese fa: Chivu resterà all'Inter anche nella prossima stagione, Gasperini allenerà ancora la Roma ("non si... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Allegri-Nazionale: spunta l’ipotesi addio Milan. Dybala al Milan: l’indiscrezione spiazza! L’annuncio spiega tuttoPaulo Dybala potrebbe lasciare la Roma per restare in Serie A: la sua preferenza è chiara e spiazza il mercato estivo ... spaziomilan.it Dybala Milan, il Corriere della Sera ha lanciato l’indiscrezione a sorpresa sul futuro dell’attaccante argentino. Ecco cosa succederàDybala Milan, il Corriere della Sera ha lanciato l'indiscrezione a sorpresa sul futuro dell'attaccante argentino. Ecco cosa succederà ... calcionews24.com