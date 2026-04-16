Due pistole 26 proiettili e settemila euro nell’ascensore
Durante un intervento nei pressi di un edificio, i carabinieri hanno rinvenuto due pistole, 26 proiettili e 7.000 euro nascosti nell’ascensore. Contestualmente, hanno arrestato un uomo di 38 anni, già sottoposto a sorveglianza speciale, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per approfondire i collegamenti tra le armi, il denaro e possibili attività illecite.
I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 38enne libero vigilato. I militari sono impiegati in un servizio antidroga quando, in via Saba, vedono un uomo cedere una bustina in cambio di soldi. Intervengono. A.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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