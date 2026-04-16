Due pistole 26 proiettili e settemila euro nell’ascensore

Durante un intervento nei pressi di un edificio, i carabinieri hanno rinvenuto due pistole, 26 proiettili e 7.000 euro nascosti nell’ascensore. Contestualmente, hanno arrestato un uomo di 38 anni, già sottoposto a sorveglianza speciale, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per approfondire i collegamenti tra le armi, il denaro e possibili attività illecite.